In balia della tempesta: la Guardia Costiera soccorre la barca alla deriva

Al largo di Boca Grande, Florida, la Guardia Costiera degli Stati Uniti ha salvato due diportisti che erano alla deriva dopo che la loro imbarcazione aveva perso le vele con l’avvicinarsi dell’uragano Debby. I due diportisti sono stati soccorsi in elicottero e non hanno riportato ferite. Nelle ultime ore, la tempesta tropicale Debby si è trasformata in uragano e si sta avvicinando alla costa occidentale della Florida.

