In Giappone la fila per la funivia è lunghissima: gli sciatori scalano la montagna a piedi

Video dalla rete

Ressa di sciatori e snowboarder sul monte Isola in Giappone. Talmente tante persone che la fila per gli impianti era lunghissima. L’attesa quasi infinita in un clima rigido e sotto una forte nevicata. In molti hanno deciso di salire dal monte Isola a una valle vicino al Rusutsu, scalando la montagna a piedi. Nella prefettura di Hokkaido, in sole 12 ore sono caduti 129 centimetri di neve

