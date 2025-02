In montagna con la motoslitta, ma i suoi salti innescano una valanga

Video dalla rete

Un’escursione in motoslitta sulla neve tra padre e figlio ha preso una piega spaventosa quando uno dei due uomini ha innescato una valanga saltando con il suo veicolo. Sabato 22 febbraio, Dodge Poelman e suo padre Ryan erano sulla cima di Ant Knolls, nello stato americano dello Utah, divertendosi a discendere a turno il ripido pendio in motoslitta. Durante una discesa di Ryan, però, i suoi salti col veicolo hanno innescato una valanga che ha seppellito entrambi, non solo Ryan che era in sella ma anche il figlio Dodge che riprendeva tutto a valle.