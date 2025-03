In Texas clandestini inseguiti da agenti a cavallo: la scena da film

Video dalla rete

Il Dipartimento di sicurezza del Texas ha diffuso un breve video con l’arresto di due clandestini segnalati nelle vicinanze di un ranch.

Le tracce dei migranti – secondo la versione resa nota – sono state seguite per oltre tre chilometri da un elicottero e da una pattuglia a cavallo. Una scena ripresa dalla telecamera di uno degli agenti e poi rilanciata su X.

Border Patrol, polizie locali e Pentagono documentano ogni giorno le azioni di contrasto sul confine con il Messico. Molti i post sulle piattaforme social. È sempre stato così ma con l’arrivo di Donald Trump alcuni account ufficiali hanno usato maggiore enfasi nei comunicati per sottolineare l’impegno in omaggio agli ordini ricevuti.