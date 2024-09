In tv ci si abitua a tutto anche a Stefano De Martino

Video dalla rete

La finora modesta conduzione di Stefano di Martino di ‘Affari Tuoi’ il programma di access prime time di Rai Uno pone un bel problema teorico. ​È più importante il format o il conduttore: in questo caso il format è molto forte, da anni va in onda e ha avuto molti conduttori, alcuni dei quali hanno lasciato il proprio segno dando un volto alla trasmissione. Pensiamo a Paolo Bonolis, Flavio Insinna, Amadeus.​Anche se il format è forte, è comunque interessante la sua personificazione. Cioé la capacità di lasciare un’impronta personale che si lascia in due momenti: dapprima nella sua interlocuzione con gli ospiti e poi nella costruzione della suspence sul pacco finale.De Martino ancora non è riuscito a caratterizzare questo programma, ma ci riuscirà per effetto della legge fondamentale che guida la televisione: l’abitudine.

