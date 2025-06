In un nuovo video il momento in cui l’unico superstite dell’Air India si allontana dai rottami dell’aereo in fiamme

Video dalla rete

Un nuovo video dell’incidente mortale avvenuto la scorsa settimana su un aereo della Air India mostra Viswash Kumar Ramesh, il cittadino britannico 40enne unico sopravvissuto , mentre si allontana dal luogo della strage. Nel video si vedono alcuni passanti che gridano, mentre sullo sfondo si alza una colonna di fumo. Improvvisamente, Ramesh emerge dai rottami in fiamme e viene notato da uno dei passanti. La persona si avvicina quindi a Ramesh, lo prende per le mani e lo allontana dal luogo del disastro. Il cittadino britannico di origine indiana era il passeggero che occupava il posto 11A, vicino al finestrino, sul volo AI171, destinato a un tragico destino. L’uomo di origine indiana ha abbandonato il mezzo in fiamme attraverso un varco nella fusoliera vicino a lui Il 12 giugno, il volo è partito dall’aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai di Ahmedabad poco dopo le 13:30, diretto a Gatwick, il secondo aeroporto internazionale più trafficato di Londra. Tuttavia, pochi minuti dopo il decollo, è precipitato. Nell’incidente hanno perso la vita 274 persone: 241 di loro erano a bordo del volo mentre gli altri 33 a terra.

