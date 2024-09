In “Vermiglio” l’amore in tempo di guerra, la regista: «Abbiamo pregato per avere la neve»

Video dalla rete

Una storia familiare, in un’epoca che non ha vissuto ricostruita con i ricordi. Maura Delpero racconta “Vermiglio”, il secondo film italiano in concorso al Festival del Cinema di Venezia. Ambientato in un paesino di montagna trentino nell’ultimo anno della Seconda guerra mondiale. Con la regista abbiamo incontrato anche l’attore Tommaso Ragno.

