Inaugurato il Pulcinella di Gaetano Pesce, il sindaco: «Quando l’ho vista? Ho pensato quello che hanno pensato tutti»

Video dalla rete

(LaPresse) Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inaugurato mercoledì sera in piazza Municipio l’installazione di Gaetano Pesce ‘Tu si’ na cosa grande’, una rivisitazione stilizzata dell’abito di Pulcinella alta 12 metri che ha scatenato un polverone sui social network, con gli utenti che ne hanno notato la forma fallica ironizzando su di essa. «È’ un’opera che ha stimolato molte discussioni, ha colpito anche me. L’arte fa discutere ed è importante che si parli di Napoli in un dibattito aperto su quest’opera. Quando l’ho vista ho pensato ciò che hanno pensato tutti…» ha detto il primo cittadino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA