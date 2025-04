Incidente acrobatico: l’auto si ribalta proprio davanti alla polizia che riprende tutto

Video dalla rete

Trovarsi al posto giusto al momento giusto. Come questo agente della Kansas Highway Patrol che si trovava per un’altra segnalazione sull’Interstate 70 nella contea di Russell, negli USA, quando all’improvviso un veicolo si è ribaltato davanti a lui. Quindi l’agente ha potuto prestare prontamente soccorso all’automobilista, che per fortuna è uscito illeso dall’incidente. (Storyful)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA