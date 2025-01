Incidente ad Abbadia Lariana, il video prima dello schianto che è costato la vita a Jennifer Alcani, 13 anni

Video dalla rete

Le 4.54 di notte, un ragazzo di 22 anni al volante di una Bmw Serie 1, la musica ad alto volume, l’acceleratore premuto in galleria. E il video poco prima del tragico incidente ad Abbadia Lariana. Sono gli ultimi istanti di vita di Jennifer Alcani, 13 anni, che era uscita di nascosto dai genitori per passare la serata con due amici, il 22enne e un 19enne proprietario dell’auto. Lo schianto è avvenuto all’alba di venerdì 10 gennaio sulla provinciale 72 ad Abbadia Lariana. Il conducente, che viaggiava a oltre 150 chilometri all’ora, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro i parapetti in cemento a lato della carreggiata. Jennifer è morta all’ospedale di Lecco dopo sei giorni di agonia, senza aver mai ripreso conoscenza.

