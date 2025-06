Incidente comico: tampona con la bici il camion-rimorchio e si ribalta

Video dalla rete

Il 16 maggio un ciclista è finito a faccia in giù contro la piattaforma di un camion in una strada di Londra. Il video è stato ripreso dalla telecamera di bordo del camion di Harrison Stuart, autista di una bisarca per il trasporto di automobili. Come si vede nel filmato, il ciclista in un momento di distrazione ha finito per tamponare il camion e per ribaltarsi proprio in mezzo al traffico. Per fortuna nessuno è rimasto ferito nell’episodio. (Caters News)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA