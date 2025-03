Incredibile in Serbia: nel Parlamento di Belgrado l’opposizione lancia fumogeni e razzi, 3 feriti

Video dalla rete

Almeno tre parlamentari sono rimasti feriti martedì, uno dei quali in modo grave, durante le scene di caos nell’Assemblea nazionale serba, dove sono stati lanciati fumogeni e razzi.

L’aula era riunita per votare una legge che prevede un aumento dei finanziamenti per l’istruzione universitaria, ma i partiti di opposizione hanno contestato la legittimità della seduta, sostenendo che prima dovesse essere ufficializzata la dimissione del primo ministro Milos Vucevic e del suo governo.

La tensione è esplosa circa un’ora dopo l’inizio della sessione, con i deputati dell’opposizione che hanno iniziato a fischiare e a esporre uno striscione con la scritta: “La Serbia si è sollevata perché il regime cada!”.

Le immagini dall’aula parlamentare mostrano scontri tra deputati, seguiti dal lancio di razzi e fumogeni. Secondo i media serbi, sarebbero state scagliate anche uova e bottiglie d’acqua.

La presidente del Parlamento, Ana Brnabic, ha definito l’opposizione una “banda terroristica“. L’episodio è il riflesso di una profonda crisi politica in Serbia, dove da mesi si susseguono proteste contro la corruzione che hanno messo in difficoltà il governo populista.

Milos Vucevic si è dimesso a gennaio dopo le proteste seguite al crollo, avvenuto a novembre, di una copertura in cemento nel nord del Paese, che ha causato 15 vittime. L’opposizione attribuisce il disastro alla corruzione dilagante.