India, crolla un ponte. 20 turisti trascinati via dalle acque del fiume

Almeno 2 persone sono morte e diverse altre sono state travolte e spazzate via in India a seguito del crollo del ponte di ferro di Pune sul fiume Indrayani in una località turistica nello Stato occidentale di Maharashtra. Lo riferisce l’agenzia di stampa indiana Press Trust of India. La polizia ha riferito che squadre della National Disaster Response Force e altre unità di ricerca e soccorso hanno avviato le operazioni di salvataggio. L’incidente è avvenuto nella zona di Kundamala, nel distretto di Pune, che negli ultimi giorni è stata colpita da forti piogge che hanno causato un innalzamento del livello del fiume, secondo quanto riferito dalla polizia. Al momento del crollo del ponte non stava piovendo, ha precisato la polizia. Almeno 5 persone sono state salvate e sono ora ricoverate in ospedale, secondo quanto riferito dalle autorità.

