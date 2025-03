Infermieri e medici, crescono le aggressioni negli ospedali. La testimonianza: «Un paziente ha provato a darmi fuoco, sono stati secondi terribili»

Video dalla rete

«Prima mi ha strangolato, poi ha cercato di darmi fuoco. Per fortuna l’accendino si è inceppato, altrimenti sarei morta». Stefania Poli, operatrice sociosanitaria del servizio psichiatrico di Firenze, ricorda ancora quanto accaduto pochi mesi fa, mentre era in servizio in ospedale. E’ viva per miracolo e oggi racconta l’aggressione subìta.

«Sono stati secondi terribili, in quei secondi non potevo chiedere aiuto perché il paziente mi stava afferrando per il collo e non riuscivo a parlare». Ancora oggi, Stefania riporta danni permanenti: danni al rachide cervicale e abbassamento dell’udito da un orecchio. Se oggi ha deciso di raccontare, e di metterci la faccia, è perché spera che episodi come questo non accadano più negli ospedali. E invece accadono sempre più spesso.