Influencer trova un poster in camera invece del panorama mozzafiato

La influencer tedesca Sonny Loops pensava di trovare una vista da sogno dal suo letto in stanza sull’isola di Sylt, un piccolo paradiso in Germania, vicino alla Danimarca, con lunghe spiagge bianche. Tuttavia, una volta entrata in camera, la 28enne ha scoperto che quelle dune che si vedevano dalla finestra e l’accesso diretto al mare, in realtà, non c’erano. O meglio: era solo un poster. Oltretutto, la camera del suo Airbnb si trovava nel seminterrato. «Siamo stati ingannati alla grande», afferma delusa la star di Internet in un video su TikTok che è diventato parecchio virale.

