Influencer uccisa in diretta su TikTok, il video di Valeria Marquez poco prima degli spari

Video dalla rete

(LaPresse) Una influencer di 23 anni è stata uccisa a colpi di pistola mentre si trovava in diretta su TikTok. Valeria Marquez, messicana con circa 200mila follower sui social, è stata colpita nel salone di bellezza dove lavorava, nella città di Zapopan, nello stato di Jalisco. L’episodio si è verificato martedì 13 maggio. Il volto dell’assassino potrebbe essere stato ripreso brevemente in camera. Un uomo ha infatti raccolto il telefono della vittima e ha interrotto la diretta. La polizia ipotizza possa trattarsi del killer. La procura non ha fatto il nome di alcun sospettato. “Stanno arrivando”, sono le ultime parole della giovane, prima degli spari fatali. Una voce fuori campo chiama la ragazza: “Ehi, Valeria?”. Lei risponde: “Sì”. Poi gli spari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA