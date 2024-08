Intrappolata nell’auto caduta in un lago: il video del salvataggio di un poliziotto in Texas

Video dalla rete

Arrivano da West Orange, in Texas, le immagini di una bodycam che mostrano il salvataggio di un poliziotto che è entrato in uno stagno per salvare una donna intrappolata in un’automobile sommersa. L’allarme è stato lanciato dal figlio, che è corso dall’agente per chiedere soccorso. Il poliziotto ha rotto un finestrino per liberare la donna: l’ha portata a riva e ha praticato la rianimazione cardiopolmonare. L’incidente, a quanto si apprende dai media usa, è avvenuto nel mese scorso; le immagini dell’intervento della polizia sono state diffuse solo in questi giorni.

