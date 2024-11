Invita al matrimonio 75 persone ma al ricevimento si presentano solo in 5: «Cosa ho fatto di male?»

Video dalla rete

A un matrimonio a cui erano stati invitati in 75 si presentano solo 5 persone: il momento dell’amara scoperta è stato ripreso in video dalla coppia protagonista di questa vicenda. La clip, condivisa su TikTok, è diventata virale. «Nonostante abbia speso soldi per organizzare tutto e mandare gli inviti – ha scritto Kalina Marie, la sposa – solo 5 persone si sono presentate al ricevimento». Le immagini mostrano la sala tristemente vuota all’arrivo dei novelli sposi: «Cosa ho fatto di male?», si è chiesta la sposa.

