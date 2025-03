Inzago (Mi), prof di musica picchiato da un suo studente per vendetta dopo un rimprovero

Video dalla rete

Sergio Orlandi, insegnante di musica e jazzista, è stato aggredito da un suo studente. L’uomo è stato picchiato da un ragazzo di 14 anni e un suo amico in piazza Maggiore, a Inzago, in provincia di Milano. Il fatto è accaduto la scorsa settimana e il motivo della violenza sarebbe legato a un rimprovero che il professore avrebbe fatto al giovane in aula.

Secondo la ricostruzione di quanto avvenuto, Orlandi è stato raggiunto dai due poco dopo essere salito a bordo della sua auto. Hanno cercato di tirarlo giù dalla macchina e lo hanno preso a pugni e schiaffi finché il prof è riuscito a mettere in moto l’auto e a fuggire. Subito dopo ha sporto denuncia ed è andato in ospedale dove è stato medicato per una frattura a naso e mascella.