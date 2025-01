Iran, la reazione di una ragazza fermata perchè senza velo: strappa il turbante al mullah

Video dalla rete

Una ragazza senza velo islamico viene rimproverata da un mullah all’aeroporto Mehrabad di Teheran. Il video è ripreso da alcuni passeggeri che assistono alla scena. La giovane reagisce con rabbia e strappa dalla testa dell’uomo il turbante con cui si copre, continuando però a urlare e protestare. Le immagini sono state postate sui social dalla giornalista iraniana Masih Alinejad che commenta: «Una ragazza coraggiosa in un atto di sfida ha tolto il turbante dalla testa di un religioso che la rimproverava per non aver messo il velo islamico e lo ha indossato come una sciarpa. L’opprressione si è tramutata in resistenza. Per anni i religiosi hanno preteso che i loro turbanti fossero intoccabili e sacri, ma l’atto di protesta di questa donna ha sfatato quel mito. Le donne iraniane sono stufe e arrabbiate per l’apartehid a cui sono sottoposte».

