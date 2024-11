Video dalla rete

In Iran una ragazza è stata ripresa per il suo abbigliamento dagli uomini della sicurezza dell’università e così lei, per protesta, si è spogliata restando nel cortile dell’ateneo senza abiti. ​La scena è stata immortalata in un video che è diventato virale sui social iraniani

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA