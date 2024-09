Irene Pivetti dopo la condanna: «Mai evaso tasse. È un processo mediatico, ma è solo la fine del primo tempo»

Video dalla rete

Irene Pivetti, ex presidente della Camera allora in quota Lega, commenta la condanna a 4 anni di carcere inflittale dal Tribunale di Milano

«Questo è solo la fine del primo tempo. Non aspettavo nulla di diverso. Sono curiosa di vedere le motivazioni. Ricorreremo in appello e sono serena perché sono perfettamente innocente. Le tasse lo ho sempre pagate. Ma qui l’oggetto del contendere è far passare la Pivetti come un evasore fiscale che non è».

Irene Pivetti, ex presidente della Camera allora in quota Lega, commenta così la condanna a 4 anni di carcere inflitta oggi dal Tribunale di Milano per evasione fiscale e autoriciclaggio. I giudici hanno disposto a carico dell’ex esponente leghista anche la confisca di oltre 3,4 milioni di euro, cifra che le era stata già sequestrata nel corso delle indagini. Per la confisca diquella somma, comunque, la sentenza dovrà diventare definitiva, mentre è atteso il ricorso in appello di Pivetti.

