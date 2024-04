Ischia, la truffa della campagna di sensibilizzazione… contro le truffe: denunciato 21enne

Video dalla rete

(LaPresse) I carabinieri di Ischia hanno sventato una originale truffa nei confronti degli anziani che utilizzava contro le vittime lo stratagemma della campagna di sensibilizzazione contro le truffe. Un uomo chiamava delle persone spacciandosi per carabiniere: raccontava una storiella classica, il finto incidente, il finto maresciallo e il figlio o il nipote che deve essere “liberato” con denaro. Il carabiniere posticcio sosteneva che fosse tutto sotto controllo e che i “colleghi” erano pronti ad arrestare i malviventi. Basteva solo consegnare al truffatore tutto il denaro che chiedeva tanto ci sarrebbero stati i carabinieri pronti a bloccarlo. Una truffa in piena regola ma molti cittadini non si sono fidati e hanno contattato il 112. In poco tempo i militari sono riusciti a individuare un 21enne di Castel Volturno (Caserta) e a fermarlo. Il giovane è stato denunciato e proposto per il foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola d’Ischia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA