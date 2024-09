Video dalla rete

Il fotografo italiano Marco Di Marco ha catturato un filmato che mostra il momento in cui l’aurora boreale brilla nel cielo sopra un vulcano in eruzione a Reykjanes, in Islanda.Il vulcano, situato nel cratere Sundhnúks, ha iniziato a eruttare il 22 agosto ed è la nona di una serie di eruzioni avvenute nella penisola di Reykjanes negli ultimi anni.

