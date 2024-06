Jaan Roose e l’impresa mai tentata prima: «Sfido me stesso. Attraverserò lo Stretto di Messina su una slackline»

Video dalla rete

Jaan Roose, 32 anni, estone del team Red Bull, si prepara a sfidare se stesso. A luglio tenterà di attraversare lo stretto di Messina su una slackline, una fettuccia ad altissima tecnologia.​Il coefficiente di difficoltà dell’esercizio è molto alto. Né Jaan né i suoi collaboratori sono in grado di prevedere il tempo esatto di percorrenza, stimato tra le tre e le quattro ore: un’ultramaratona durissima per il fisico e la mente.​«Sarà una sfida per me stesso» ha raccontato: «Il livello di follia da 1 a 10? 10+1. «Mentre sono in quota sento un po’ di eccitazione, un po’ di paura, un po’ di fastidio per dover attraversare una distanza così lunga. Non ho maestri né avversari».

