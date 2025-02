Jannik Sinner e Chiara Ferragni protagonisti alla Milano Fashion Week

Video dalla rete

In attesa di rientrare sui campi da gioco, Jannik Sinner, ha preso parte alla sfilata di Gucci a Milano: la firma italiana è uno degli sponsor del tennista azzurro. Sinner, al centro delle attenzioni dei fotografi, era seduto in prima fila al fianco di Anna Wintour, Jessica Castain e Massimo Bottura. I fotografi si sono scatenati anche con Chiara Ferragni che di è detta «emozionata» del suo ritorno alle sfilate milanesi: «Mi sento come in famiglia».Le immagini della loro partecipazione all’evento fashion hanno fatto presto il giro del web.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA