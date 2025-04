Jannik Sinner torna in campo dopo la sospensione per il caso Clostebol: il video del primo allenamento

Video dalla rete

Le immagini del primo allenamento di Jannik Sinner dopo la sospensione patteggiata con la Wada per il caso Clostebol. Il campione altoatesino – numero 1 al mondo -impugna di nuovo la racchetta e sulla terra rossa indoor di Beaulieu-sur-Mer, a 25 minuti da Monte-Carlo, si prepara in vista degli Internazionali di Roma, in programma dal 7 maggio.

