Jasmine Paolini e Sara Errani in vacanza insieme alle Maldive: l’impegnativa e divertente battuta di pesca

Video dalla rete

Coppia in campo e anche in vacanza: Jasmine Paolini e Sara Errani si sono concesse un po’ di relax dopo la stagione tennistica che le ha viste trionfare alle Olimpiadi di Parigi 2024 e in Billie Jean King Cup. Attimi spensierati per le due atlete che stanno raccontando ai follower alcuni momenti della vacanza alle Maldive, dove tra un tuffo e una impegnativa e divertente seduta di pesca in barca, cercano riposo prima di affrontare i nuovi impegni tennistici.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA