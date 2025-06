Jeff Bezos è a Venezia: l’arrivo in barca con la lancia e il saluto sul Canal Grande

Video dalla rete

Quasi in sordina e schivando i teleobiettivi dei paparazzi che li attendo al varco, Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono arrivati all’hotel Amman a Venezia, un lussuoso hotel 5 stelle che si affaccia sul Canal Grande. ​Il matrimonio è fissato per il fine settimana a Venezia: a partire dal 25 giugno sono previsti 5 giorni di feste private e lussuose in location esclusive.

