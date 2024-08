Jihad contro Taylor Swift

Video dalla rete

Nella sua rubrica «Oriente Occidente», Federico Rampini commenta l’annullamento di un concerto di Taylor Swift in Austria in seguito a un’allerta terrorismo. «Il mondo delle sue fan è un fenomeno economico, sociale, politico e culturale – nota – Negi Usa, Swift rappresenta un’America piuttosto tradizionale, di provincia. Ai suoi concerti poco alcole, pochissime droghe». La cancellazione del concerto è stata una doccia fredda per le sue fan «che così hanno incontrato il mondo reale – continua Rampini – Stanno scoprendo che esiste un mondo che odia tutto ciò che rappresenta le nostre libertà, il nostro modo di vita, i nostri diritti, ivi compreso quello di godersi insieme della bella musica».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA