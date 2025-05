John Prevost, fratello del nuovo pontefice: «Quando l’ho visto uscire dal balcone è stato uno choc. Non potevo crederci»

Video dalla rete

(LaPresse) Il fratello di Papa Leone XIV, John Prevost, intervistato da Ap nella sua casa di New Lenox, in Illinois, è sicuro che il nuovo Pontefice sarà “un secondo Papa Francesco”. I cardinali riuniti in Conclave hanno eletto il primo Papa statunitense, nominando il missionario Robert Prevost, nato a Chicago, 267° Pontefice a guidare la Chiesa cattolica in un momento di turbolenze e conflitti globali. Prevost, 69 anni, membro dell’ordine religioso degli Agostiniani, ha trascorso la sua carriera pastorale in Perù. Suo fratello John ha raccontato che da bambini erano molto legati e che ancora oggi parlano al telefono ogni giorno. Ha poi aggiunto che, secondo lui, Papa Leone XIV sarà un Pontefice che lavorerà in difesa dei più poveri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA