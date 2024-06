Jovanotti a sorpresa torna sul palco e canta al Festival of The Sun in Toscana

Video dalla rete

Jovanotti a sorpresa torna a cantare sul palco. E lo fa al Festival of The Sun a Casole d’Elsa (Siena), organizzato dal produttore Rick Rubin.

Jovanotti, che aveva avuto problemi di salute in seguito a una caduta in bicicletta in Repubblica Dominicana, si è esibito in Toscana sul palco per la prima edizione del festival «a sorpresa», perchè non si sa chi e quando suona.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA