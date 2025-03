Jovanotti e la fatica dopo i concerti: «Mi si è spostata la laringe, dopo uno show mi serve l’osteopata»

Video dalla rete

«Non potete capire il dolore. Con la frattura alla clavicola, mi si è spostata un po’ la laringe e quindi la mia osteopata della voce mi deve dare dei gran cazzotti per rimettermela a posto. E poi durante un concerto, si risposta di nuovo» racconta Jovanotti ringraziando Milano per i sei concerti appena eseguiti. Lorenzo Cherubini si avvicina sempre di più ai suoi 60 anni e sui social svela il suo rituale di recovering dopo la fatica di una esibizione dal vivo. «È la dura vita della rockstar» commenta scherzoso mentre osteopata e fisioterapista lo massaggiano per circa un’ora.

