Jovanotti in concerto saluta Angelina Mango: «Torna, ti aspettiamo»

Un momento di pura emozione ha caratterizzato la penultima tappa del Palajova 2025 a Bologna, quando Jovanotti ha dedicato parole speciali ad Angelina Mango, presente tra il pubblico. Un gesto che ha toccato il cuore dei fan e della stessa artista lucana.Non è stato un anno semplice per la vincitrice del Festival di Sanremo 2024. Dopo il trionfo con «La noia», Angelina Mango ha dovuto affrontare una serie di problemi di salute, costringendola inoltre ad annullare il tour tanto atteso dai fan.Durante il concerto bolognese Jovanotti ha interrotto la sua performance per rivolgersi direttamente alla collega seduta tra il pubblico: «È un po’ di tempo che si è fermata per partire molto più forte di prima, sebbene fosse già fortissima. Ed è qua a vedere il concerto insieme a voi. Angelina Mango, ciao», ha dichiarato l’artista toscano, strappando applausi scroscianti dal pubblico, e ha continuato: «Sei una grande artista. Ti aspettiamo. Torna tra noi».

