Jude Law, siparietto al ‘The Late Show’: «L’animale più spaventoso? L’Homo Sapiens fascista»

Il divo

L'affermazione ha scatenato le risate del pubblico del programma tv americano

Siparietto tra l’attore inglese Jude Law e Stephen Colbert, conduttore del “The Late Show” sulla Cbs. Interpellato da Colbert su quale fosse l’animale più spaventoso, Law risponde: «L’Homo Sapiens fascista», scatenando le risate del pubblico. «Vero, ma purtroppo non sono una specie in via d’estinzione», risponde tra l’ironico e il deluso Colbert.

