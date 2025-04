Julian Assange ai funerali di papa Francesco a San Pietro

Video dalla rete

Anche Julian Assange ai funerali papa Francesco . «Sono con la mia famiglia» ha spiegato il fondatore di WikiLeaks che non ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti.

Assange è stato scarcerato quasi un anno fa, il 24 giugno 2024, grazie ad un accordo con il Dipartimento della giustizia americana. Ha accettato di dichiararsi colpevole in cambio della libertà. Ora vive in Australia. Oggi non è voluto mancare ai funerali di Papa Francesco, seguendoli da via della Conciliazione

