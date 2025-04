Justin Bieber attacca i paparazzi: «Non voglio il vostro Buongiorno. Vi interessano solo i soldi

Video dalla rete

Justin Bieber ha avuto uno scatto di rabbia contro i paparazzi che lo seguivano mentre andava a prendere un caffè con gli amici a Palm Springs, nella settimana in cui si tiene il famoso festival musicale di Coachella, a cui il cantante non parteciperà. I fotografi, a quanto pare, gli hanno augurato un semplice «buongiorno», ma il cantante ha replicato dicendo: «No, ma quale buongiorno?! Soldi, soldi, soldi, ecco cosa interessa a voi. Andatevene via di qui. I soldi sono tutto ciò che volete. Non vi importa niente degli esseri umani. Non vi interessa delle persone, voi pensate solo ai soldi ed è quello che cercate».

