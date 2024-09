Kamala Harris ospite di Oprah Winfrey: «Ho un’arma in casa, se qualcuno fa irruzione gli sparo»

Video dalla rete

(LaPresse) La vicepresidente e candidata democratica alle presidenziali americane Kamala Harris ha partecipato a un comizio virtuale in Michigan con Oprah Winfrey, la ‘regina’ della tv Usa che ha annunciato il suo endorsement per Harris e ad agosto ha partecipato alla Convention democratica di Chicago. Nel suo intervento Harris ha ricordato ai telespettatori di possedere una pistola per motivi personali, cosa che ha sorpreso Winfrey. Durante il discorso, Harris Ha detto: «Se qualcuno entra in casa mia gli sparo». «Probabilmente non avrei dovuto dirlo» ha aggiunto ridendo. Il video della frase è diventato virale sul web anche se la candidata democratica subito dopo aver fatto la dichiarazione ha precisato: «Ci penserà il mio staff a sistemare le cose»

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA