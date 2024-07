La balena si esibisce in uno spettacolare salto davanti agli occhi dei turisti

Video dalla rete

Lo scorso 20 luglio al largo delle coste irlandesi i turisti in gita in barca che speravano di avvistare dei delfini sono rimasti elettrizzati quando hanno visto una megattera saltare fuori dalle onde. Karen Lee ha girato questo video durante un’uscita con Dingle Dolphin Boat Tours: «Speravamo di vedere un delfino, ma siamo stati fortunati a vedere un enorme branco di delfini, due balenottere minori e poi una megattera che saltava fuori dall’acqua», ha detto Lee. Il filmato mostra la balena che salta fuori dall’acqua mentre i turisti esplodono in applausi. Storyful)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA