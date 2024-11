La barca fuori controllo non riesce a fermarsi e si schianta sul molo

Video dalla rete

Le telecamere di sicurezza di Key Largo, in Florida, hanno ripreso il momento in cui un’imbarcazione si è sollevata in aria e si è schiantata contro un molo, sabato 2 novembre. La barca ha accelerato improvvisamente quando il conducente è caduto contro l’acceleratore. La barca è finita incastrata tra gli alberi e ha causato danni significativi alla banchina. Una società di recupero si è occupata di recuperare lo scafo e riportarlo in acqua. Non sono stati segnalati feriti nell’incidente. (Storyful)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA