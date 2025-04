La barca vola per aria durante uno show ad alta velocità sul lago

Video dalla rete

La manifestazione Desert Storm Shootout a Lake Havasu City, in Arizona, ha preso una piega drammatica e inaspettata sabato pomeriggio, quando un’imbarcazione si è schiantata. Il Desert Storm Shootout è uno spettacolo annuale che attira centinaia di diportisti e migliaia di spettatori, con moto d’acqua ad alta potenza che sfrecciano sul lago a velocità fino a 200 miglia all’ora. L’imbarcazione da corsa Freedom One, che partecipava all’evento, è saltata in aria mentre viaggiava ad alta velocità. I filmati ripresi da più angolazioni mostrano l’imbarcazione capovolgersi più volte prima di schiantarsi violentemente in acqua, creando un enorme spruzzo. Nonostante la gravità dell’incidente, entrambi i passeggeri a bordo della Freedom One sono riusciti a uscire dal relitto dell’imbarcazione con ferite superficiali e sono stati rapidamente assistiti dalle squadre di emergenza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA