La battuta di Fiorello sulle gaffes di Sangiuliano: «In Sicilia ha visto l’Etna e ha detto ‘Che bello il Monte Bianco’»

Video dalla rete

In uno spettacolo tenuto in Sicilia, Rosario Fiorello ha fatto ironia su una gaffe di cui si è recentemente reso protagonista il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. «Quando è venuto in Sicilia e ha visto l’Etna ha esclamato ‘Che bello il Monte Bianco!’». Il riferimento è al lapsus del ministro che in una dichiarazione pubblica ha erroneamente collocato Times Square – celebre piazza newyorkese – a Londra, nel Regno Unito.

