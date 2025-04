«La cabina a monte non si è fermata schiantandosi contro il pilone»: ecco cosa è successo alla funivia del Faito

Video dalla rete

(LaPresse) «La cabina è avanzato fino al pilone successivo, perché la cabina a valle si è fermata e non ci sono stati morti. Sono scesi in sicurezza. La cabina a monte purtroppo non si è fermata e si ritiene che si sia schiantata a tutta velocità sul pilone successivo. E di lì la tragedia». Lo ha detto Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav, l’azienda di trasporto regionale che gestisce la funivia del Monte Faito, dove giovedì si è verificato l’incidente in cui sono morte 4 persone.

