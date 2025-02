La calciatrice del Barcellona molesta l’avversaria in campo: le tocca le parti intime dopo uno scontro, bufera in Spagna

Video dalla rete

Durante uno scontro in campo con un’avversaria, la calciatrice del Barcellona femminile Mapi Leon ha toccato le parti intime di Daniela Caracas. L’episodio ha scatenato polemiche e indignazione in Spagna: le immagini della molestia hanno subito fatto il giro dei social. L’Espanyol, squadra in cui milita Daniela Caracas, ha messo a disposizione della sua calciatrice i propri servizi legali nel caso lei fosse intenzionata a sporgere denuncia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA