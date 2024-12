La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari per Giulia Tramontano, la sorella: «La canterò a squarciagola»

Video dalla rete

Un brano dal testo tenero e struggente quello che i Pinguini Tattici Nucleari hanno scritto pensando alla storia di Giulia Tramontano, la giovane uccisa al settimo mese di gravidanza dal compagno Alessandro Impagnatiello condannato il 25 novembre scorso all’ergastolo

. «Piccola donna, che cammini tra le stelle mostri le ferite che nascondi tra la pelle, sono 37». Così recita «Migliore», la canzone inserita nell’ album `Hello World´ uscito oggi. 37 come le coltellate inferte alla povera Giulia.

La canzone è un dialogo tra la madre e il piccolo nel grembo: «Tu dormi bambino, ti avrei dato il nome di un lungo cammino. Che strano destino andarsene a maggio come due fragole».