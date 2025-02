La canzone di Cristicchi dedicata alla madre malata, Gabriele Corsi in lacrime interrompe l’intervista

Video dalla rete

Momento particolarmente toccante quello fra Gabriele Corsi e Simone Cristicchi. Durante il programma “PrimaFestival”, il conduttore stava inervistando il concorrente di Sanremo 2025 in merito alla canzone “Quando sarai piccola”, dedicata alla madre Luciana colpita nel 2012 da una forte emorragia cerebrale, che le ha lasciato gravi complicazioni.

Un dolore condiviso proprio con Gabriele Corsi, che in passato aveva raccontato della malattia del padre. «Ascoltandoti, anche in prova, non c’era nessuno che non si fosse commosso», ha detto Corsi visibilmente commosso. «C’è chi dice che il dolore condiviso è più leggero. Non so se sia così, ma io ti dico semplicemente grazie, ha concluso in lacrime il conduttore, che si è poi scusato allontanandosi per un attimo dall’inquadratura, per poi tornare e lasciarsi andare in un abbraccio con Simone Cristicchi.

