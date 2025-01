La cascate del Niagara coperte di ghiaccio: lo straordinario spettacolo invernale

Video dalla rete

Le Cascate del Niagara, la famosa meta turistica al confine tra Stati Uniti e Canada, avvolte da uno spesso strato di neve e ghiaccio: così appaiono in questi ultimi gironi di gennaio in condizioni meteorologiche molto fredde.Le riprese mostravano l’iconico punto di ossrvazione e i suoi dintorni carichi di neve e ghiaccio. I turisti sul posto sono rimasti affascinati dallo straordinario spettacolo che ha interessato anche il Table Rock Welcome Center e le piattaforme di osservazione.​Il Canada e gli Stati Uniti hanno vissuto un periodo di freddo pungente a causa di una massa d’aria artica. È la stessa che ha costretto l’insediamento del presidente Donald Trump a tenersi all’interno, per la prima volta dal 1985.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA