La chiamata-truffa al dipendente di Iliad: ecco come funziona lo «spoofing»

Il tentato raggiro

L'esposto al Tribunale di Milano allegando alla documentazione anche questo video

La telefonata è stata ricevuta da Michele Rillo, dipendente di Iliad. Come si sente, la truffatrice tenta di spacciarsi lei stessa per una dipendente della compagnia telefonica e annuncia un imminente «disservizio sulla linea» e una conseguente «rimodulazione tariffaria». L’intento è di spingere Michele a migrare verso un nuovo contratto che verrà proposto, poco dopo, da un altro operatore di call center, per conto di un soggetto terzo. Michele Rillo e Iliad hanno fatto un esposto al Tribunale di Milano allegando alla documentazione anche questo video.

