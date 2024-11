La Cina e noi: così gli occidentali hanno «rubato» la carta ai cinesi (grazie a un’assolata battaglia)

Video dalla rete

Quando e come è arrivata la carta in Occidente? Grazie a una battaglia del luglio 751, la battaglia di Talas. In quell’occasione i cinesi, oltre alla battaglia, persero i loro «segreti industriali», carta e seta. L’importanza culturale della città più popolata del 7 D.C, Chang’an, la capitale dell’impero Tang, il pinnacolo della cultuira cinese. La seconda puntata di quattro della «Breve storia della Cina» del sinologo e regista Sergio Basso.