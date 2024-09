La città è allagata, per strada si va in barca. Il web: «È la Venezia della Carolina del Nord»

Video dalla rete

«Carolina Beach… la Venezia della Carolina del Nord», questa la didascalia con cui Darren Keeler ha pubblicato su Facebook un video girato lunedì 16 settembre a Carolina Beach, negli USA. Il video mostra due persone a bordo di una tavola da paddle in una strada della città completamente allagata dopo una tempesta tropicale.

Il Servizio Meteorologico Nazionale americano ha dichiarato che lunedì nella zona di Carolina Beach sono caduti «livelli di pioggia storici»: precisamente 18,32 pollici (circa 47 centimetri). «12 pollici di pioggia in 12 ore cadono, in media, una volta ogni 200 anni. 18 pollici in 12 ore una volta ogni 1000 anni», ha detto il Servizio meteorologico. (Storyful)

